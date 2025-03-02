Premier Lig devi, Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için Kadıköy'de
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte ismini birçok kez dile getirdi ve ilk 11'de forma şansı verdiği Yusuf Akçiçek için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı - lacivertliler son dönemde performansını artırırken, peformansıyla öne çıkan isimlerden biri de Yusuf Akçiçek olmuştu.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Jose Mourinho'nun göreve başladığı günden beri adını birçok kez andığı ve sık sık kadroda şans verdiği genç savunmacı, performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
Avrupa'nın birçok kulübü tarafından defalarca stadyumda takip edilen Akçiçek, Milan Skriniar'ın da kadroya dahil edilmesi ve üçlü formasyonla birlikte sol stoperde ortaya koyduğu oyunla taraftarlarının beğenisini toplamıştı.
TOTTENHAM İDDİASI
Adından söz ettirmeyi başaran genç stoper için Premier Lig devi Tottenham'ın devreye girdiği iddia edildi.
KADIKÖY'DE YAKIN TAKİP
Takvim'in haberine göre Kuzey Londra ekibinin gözlemcileri, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını Ülker Stadyumu'nda izleyecek ve Yusuf'u yakın takibe alacak.
BUNDESLIGA'DAN DA TAKİP VAR
Öte yandan 19 yaşındaki stoper için Bundesliga'dan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in de takipte olduğu öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta forma giyen Akçiçek, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Yusuf Akçiçek için şu ifadeleri sarf etmişti:
Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."
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