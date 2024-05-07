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Premier Lig ekibinin Ernest Muci ısrarı

Beşiktaş'a ara transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında katılan Ernest Muci için Aston Villa'nın ısrarı sürüyor. İngiliz ekibinin sezon sonunda Arnavut yıldız için siyah-beyazlılarla temasa geçeceği kaydedildi.

Premier Lig ekibinin Ernest Muci ısrarı

'a ara transfer döneminde Legia Varşova'dan katılan Ernest Muci için Aston Villa'nın ısrarı sürüyor.

Fanatik'in haberine göre, Aston Villa'nın sezon sonunda Muci için siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öne sürüldü.

Ayrıca Ada ekibinin Muci için 15 milyon euro seviyelerine çıkmaya hazır olduğu kaydedilirken, Beşiktaşlı idarecilerin Muci'yle ilgili kararı yeni teknik direktöre bırakacağı belirtildi.

İngiliz ekip ara transfer döneminde Varşova ile temaslara geçmiş ancak Muci transferini Beşiktaş neticelendirmişti.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 13 resmi maça çıkan Ernest Muci, 3 gollük performans serigledi.

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