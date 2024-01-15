Premier Lig ekipleri puan silme cezasıyla karşı karşıya

Everton ve Nottingham Forest, Premier Lig harcama kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor.



Daily Mail'in haberine göre, Nottingham Forest ve Everton'ın ihlalde bulunduğuna karar verilmesi halinde puan silme cezası alabilecekleri kaydedildi.

Kulüplerin üç yıllık bir dönemde 105 milyon sterlin mali zarar etmelerine izin verilirken, Forest son hesaplarında yıllık 45,6 milyon sterlin zarar ettiğini bildirdi.



Nottingham Forest sözcüsü, 'Premier Lig'e yükselmek her zaman zorluklar yaratacaktır. Kulüp tüm bu zorluklara, Premier Lig kurallarının amaçladığı gibi, uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurarak yaklaşmaktadır." diye konuştu.

EVERTON'IN PUANI SİLİNMİŞTİ

Everton, sezon başında ligde izin veilen zarar tutarını aştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası almıştı.

Yapılacak incelemelerin ardından kuralları ihlal ettiği tespit edilirse Merseyside ekibinin bir puan silme cezasıyla daha karşılaşacağı aktarıldı.