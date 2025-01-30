Premier Lig ekipleri sıraya girdi: Mathys Tel'den Bayern Münih kararı

Bayern Münih'te forma giyen Mathy Tel'in ayrılığı gündeme geldi.

Bavyera ekibi son olarak Lazio'ya Arijon Ibrahimovic'i kiralık olarak göndermişti.

Sky Sports'un haberine göre, Tottenham'ın Tel'i kiralamak için Bayern Münih'e teklif götürdüğü kaydedildi.

Görüşmelerin ilk aşamada olduğu aktarılırken, genç futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın da olduğu belirtildi.

19 yaşındaki oyuncunun da Bayern Münih'ten ayrılmak istediği öğrenildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 14 resmi maça çıkan Tel, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı verdi.