Premier Lig | Jurgen Klopp'lu Liverpool 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı

Manchester United'ın evinde Chelsea'yi 4-1 yenmesiyle, Premier Lig'de bitime 1 hafta kala ilk 4 sıra kesinleşti.
Manchester City, Arsenal, Newcastle United ve Manchester United, Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.
Son yıllardaki performansının uzağında kalan Liverpool ise 6 sezon sonra Devler Ligi'ne katılamadı.
Jurgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmezleri arasına giren Kırmızılar, 2019'da kupayı kaldırmıştı. Ligi beşinci sırada tamamlayan Liverpool, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.