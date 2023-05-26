NTV.COM.TR’ye geri dön

Premier Lig | Jurgen Klopp'lu Liverpool 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı

Premier Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Liverpool,, ilk 4'e girmeyi de başaramadı. Jurgen Klopp'un ekibi, 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.

Premier Lig | Jurgen Klopp'lu Liverpool 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Manchester United'ın evinde Chelsea'yi 4-1 yenmesiyle, Premier Lig'de bitime 1 hafta kala ilk 4 sıra kesinleşti.

Manchester City, Arsenal, Newcastle United ve Manchester United, Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

Son yıllardaki performansının uzağında kalan ise 6 sezon sonra Devler Ligi'ne katılamadı.

Jurgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmezleri arasına giren Kırmızılar, 2019'da kupayı kaldırmıştı. Ligi beşinci sırada tamamlayan Liverpool, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Premier Lig | Jurgen Klopp'lu Liverpool 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı - 1
Almanya ve Fransa'da nefes nefese şampiyonluk yarışı

Almanya ve Fransa'da nefes nefese şampiyonluk yarışı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...