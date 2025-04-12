Premier Lig Liverpool - West Ham United maçı ne zaman? Liverpool - West Ham United maçı saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda?

Liverpool 32. haftada kendi evinde West Ham'ı ağırlıyor. Maç öncesinde West Ham 35 puanda bulunurken Liverpool ise 73 puanda ve birincilik koltuğundaki yerini koruyor. Spor severler İngiltere Premier Lig maç takvimini takip ediyor. İşte, Liverpool - West Ham United maçı detayları...



LİVERPOOL - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Premier Lig'de Liverpool, West Ham United'ı Anfield Stadyumu'nda ağırlıyor. Karşılaşma 13 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından canlı yayımlanacak.



Liverpool son beş maçından dördünü galip tamamladı ancak 6 Nisan tarihinde Fulham ile yaptığı maçı ise 3-2 kaybetti. Takım 73 puanla zirvede oturuyor. West Ham ise 31. haftada Bournemouth takımıyla gerçekleştirdiği mücadeleden 2-2 beraberlikle döndü.



West Ham'ın 33. haftadaki maçı 19 Nisan'da Southampton ile olacak. Liverpool da 20 Nisan Pazar günü Leicester City ile karşılaşacak.