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Premier Lig tarihinde ilk: Kadın hakem maç yönetecek

İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki hafta bir ilke imza atılacak. Rebecca Welch isimli kadın hakem Fulham - Burnley mücadelesini yönetecek. Böylelikle Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın ünvanını elde edecek.

Premier Lig tarihinde ilk: Kadın hakem maç yönetecek

İngiltere'de 40 yaşındaki hakem Rebecca Welch, 23 Aralık'ta Fulham-Burnley maçını yöneterek Premier Lig tarihinde düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Welch, 2010'da hakemlik kariyerine başlamış ve bu yıl Championship'de maç yöneterek tarihe geçmişti.

İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb, bu durumun Rebecca için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, İngiltere Federasyonu'nun 2026'ya kadar daha fazla kadın hakemi görevlendirme planını hatırlattı.

Welch, bu yıl içinde çeşitli liglerde ve turnuvalarda maçlar yönetmiş ve Kasım ayında Fulham-Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig'de yer almıştı.

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