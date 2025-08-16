Premier Lig | Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olarak gösterilen Premier Lig’de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Sezonun iddialı takımlarından Tottenham, Burnley’i ağırlıyor. Ev sahibi ekip taraftar avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Burnley, zorlu Tottenham deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Tottenham’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Tottenham - Burnley karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Tottenham - Burnley kozlarını paylaşıyor.
Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham - Burnley karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 17.00 da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
14.30 Aston Villa - Newcastle United
17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham
17.00 Sunderland - West Ham United
17.00 Tottenham - Burnley
19.30 Wolverhampton - Manchester City
