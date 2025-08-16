Premier Lig | Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Burnley, zorlu Tottenham deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Tottenham’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Tottenham - Burnley karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Tottenham - Burnley kozlarını paylaşıyor.



Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham - Burnley karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 17.00 da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI



14.30 Aston Villa - Newcastle United



17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham



17.00 Sunderland - West Ham United



17.00 Tottenham - Burnley



19.30 Wolverhampton - Manchester City



