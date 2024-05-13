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Premier Lig'de Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye yerleşti.

Premier Lig'de Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Ligin 37. haftasında oynanan maçta , 20. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle Manchester United deplasmanında 1-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 86 puana ulaşan Arsenal, bir maçı eksik Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye çıktı.

Manchester City, bu haftaki maçını 14 Mayıs Salı günü Tottenham deplasmanında oynayacak. Ligin son haftasında ise Arsenal, Everton'ı, Manchester City ise West Ham United'ı konuk edecek.

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