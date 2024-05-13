Premier Lig'de Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Ligin 37. haftasında oynanan maçta Arsenal, 20. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle Manchester United deplasmanında 1-0 kazandı.



Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 86 puana ulaşan Arsenal, bir maçı eksik Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye çıktı.



Manchester City, bu haftaki maçını 14 Mayıs Salı günü Tottenham deplasmanında oynayacak. Ligin son haftasında ise Arsenal, Everton'ı, Manchester City ise West Ham United'ı konuk edecek.