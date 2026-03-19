Premier Lig'de deplasman bileti fiyatları 30 sterlinle sınırlandırıldı
19.03.2026 19:50
Reuters
AA
İngiltere Premier Ligi'nde deplasman bilet fiyatları iki sezon daha 30 sterlinle sınırlandırıldı.
İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Deplasman taraftarları, Premier Lig maçlarının ünlü atmosferinin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. 2016'da uygulamaya konulan bu fiyat sınırı sayesinde deplasman maçlarına katılım oranı yüze 82'den yüzde 91'e yükseldi." denildi.
Açıklamada, söz konusu kararın kulüpler tarafından oy birliğiyle alındığı vurgulandı.