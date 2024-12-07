Premier Lig'de derbi ertelendi
Premier Lig'de bugün oynanacak Merseyside derbisi ertelendi. Everton ile lider Liverpool arasında oynanacak karşılaşma kötü hava şartları sebebiyle oynanamayacak.
Premier Lig'de derbi ertelendi.
Bugün saat 15.30'da başlaması planlanan mücadele yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ertelendi.
TARİH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK
Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Premier Lig'de Liverpool 35 puanla ligin zirvesinde yer alırken, 14 puana sahip Everton ie 15. sırada yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Spor&Skor
- Liverpool