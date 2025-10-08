Premier Lig'de gündem Kenan Yıldız

Başarılı performansıyla Juventus'un en etkili silahlarından biri haline gelen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'nın transfer gündeminin de merkezine yerleşti.

Bu sezon siyah beyazlı formayla Seri A, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda toplam 12 resmi maça çıkan Yıldız, takımına 5 gol, 6 asist katkısı yaptı. 20 yaşındaki fukbolcunun dikkat çeken performansıyla özellikle İngiltere Premier Lig temsilcilerinin radarına takıldığı iddia edildi.

JUVE'NİN GÖNDERME NİYETİ YOK

TBR Football'un haberine göre; Kenan Yıldız'la ciddi olarak transfer listesine alan kulüpler arasında Liverpool ve Manchester City yer alıyor. Haberde "Liverpool ve Manchester City'nin Kenan'a karşı tarihi bir ilgisi var" ifadeleri kullanıldı.

20 yaşındaki futbolcunun Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in takibinde de olduğu belirtildi. Haberin devamınad Juventus'un Kenan Yıldız göndermeye niyetinin olmadığı ve yeni bir sözleşme imzalatacağı iddia edildi.