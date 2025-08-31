Premier Lig'de günün maçları: 31 Ağustos Premier Lig'de hangi maçlar var?
İngiltere Premier Lig günün maçları, futbol severler tarafından takip ediliyor. Seyir keyfi yüksek karşılaşmaları canlı izlemek için yayın bilgisi maç takviminden sorgulanıyor. Premier Lig'de 31 Ağustos maç saatleri ve yayıncı bilgisi detayları öne çıkıyor. Spor tutkunları günün maç progamlarına odaklandı.
Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü Premier Lig'de oynanacak maçlar ve detayları...
PREMİER LİG GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS
16:00 Brighton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Nottingham Forest - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
18:30 Liverpool - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
21:00 Aston Villa - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
