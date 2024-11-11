Premier Lig'de Liverpool puan farkını açıyor

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



LİVERPOOL PUAN FARKINI AÇTI



Premier Lig'de Liverpool, sahasında Aston Villa'yı Darwin Nunez ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yenerek Manchester City'nin kaybettiği haftada puan farkını açmayı başardı.



Manchester City, 1-0 öne geçtiği Brighton deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü ve üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamadı.



Haftanın maçında ise Chelsea ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.



Brentford, sahasında Bournemouth'u 3-2 yendi. Konuk takımda milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada oyuna girdi.



Ligin 11. haftasında 28 puanlı lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5'e çıkardı. İki takımın ardından 19'ar puanlı Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest ve Brighton sıralandı.



BARCELONA'NIN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ



LaLiga'da Real Sociedad, lider Barcelona'yı konuk ettiği mücadeleyi 1-0 kazandı ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Zirve takipçisi Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 4-0'lık skorla geçti. Madrid ekibinde milli oyuncu Arda Güler, 75. dakikada oyuna dahil oldu.



Üst sıralarda yer alan takımlardan Atletico Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0, Villarreal ise evinde Alaves'i 3-0 yendi.



Ligde 13. hafta geride kalırken Barcelona, 33 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde bir maçı eksik Real Madrid 27, Atletico Madrid 26 ve maç eksiği bulunan Villarreal 24 puanla Barcelona'yı izledi.



BAYERN MÜNİH DURDURULAMIYOR



Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi Jamal Musiala'nın attığı golle 1-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.



Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenildi.



Zirve takipçisi Leipzig, evinde Borussia Mönchengladbach ile 0-0 berabere kaldı ve arka arkaya ikinci kez puan kaybetti.



Bochum deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen son şampiyon Bayer Leverkusen, son 6 maçında 5. beraberliğini aldı.



Eintracht Frankfurt ise Stuttgart'a konuk olduğu maçı 3-2 kazandı. Konuk ekipte yedekler arasında yer alan milli oyuncu Can Uzun süre bulamadı.



Ligde 10. hafta sonunda 26 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig (21) ve Eintracht Frankfurt'un (20) önünde liderliğini sürdürdü.



NAPOLİ ZİRVEYE TUTUNDU



Serie A'da haftanın maçında Inter ile Napoli 1-1 berabere kaldı.



Napoli, Scott McTominay'in golüyle öne geçse de ev sahibi Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi. Hakan Çalhanoğlu, 82 dakika sahada kaldığı karşılaşmanın 74. dakikasında ise penaltı atışından faydalanamadı.



İtalya'da zirveyi takip eden diğer 4 takım galip gelmeyi başardı. Atalanta, Udinese'yi 2-1, Fiorentina, Hellas Verona'yı 3-1, Lazio, Monza'yı 1-0 ve Juventus, Torino'yu 2-0 yendi.



Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada takımının ikinci golünü attı.



Milli oyuncu Zeki Çelik'in 61 dakika görev aldığı müsabakada Roma, evinde Bologna'ya 3-2 kaybetti.



Ligin 12. haftasında Napoli 26 puanla zirvede yer aldı. Napoli'yi Atalanta, Fiorentina, Inter ve Lazio 25'er, Juventus ise 24 puanla izledi.



PSG NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ



Ligue 1'in 11. haftasında PSG, konuk olduğu Angers'yi Lee Kang-in ve Bradley Barcola'nın attığı ikişer golle 4-2 yenerek art arda 4. galibiyetine ulaştı.



Strasbourg deplasmanında 3-1 kazanan Monaco, üç maç sonra galip geldi.



Olimpik Marsilya ise evinde Auxerre'e 3-1 yenilerek son üç maçta ikinci yenilgisini yaşadı.



Namağlup PSG'nin 29 puanla liderlikte yer aldığı ligde Monaco 23 ve Marsilya 20 puan topladı.