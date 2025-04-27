Premier Lig'de Liverpool şampiyon!

Premier Lig'de Liverpool şampiyonluğunu kutluyor.



34. haftada Tottenham'ı 5-1 yenen Liverpool, bitime 4 hafta kala 20. şampiyonluğunu ilan etti.



Ligin 34. haftasında 82 puana ulaşan Liverpool, maç eksiği olan Arsenal'ın 15 puan önünde şampiyon oldu.

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Jürgen Klopp sonrasında teknik direktörlük için Arne Slot'la anlaşan Liverpool bu hocasıyla da zirvede bitirdi.



Son şampiyonluğunu Klopp ile pandemi sezonunda kazanan Liverpool, Premier Lig'de ilk kez seyircisi önünde şampiyonluk kutluyor.



2019/20 sezonundaki şampiyonluk, pandemi önlemleri nedeniyle stadyumda seyircisiz olarak gerçekleşmişti.

Liverpool geçtiğimiz hafta Leicester City'yi yenmiş ve City küme düşmüştü.