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Premier Lig'de şampiyon bugün belli oluyor: Manchester City mi, Arsenal mı?

Premier Lig'de sezon bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonluk yarışında lider Manchester City ile takipçisi Arsenal son maçlarını iç sahada oynayacak.

Premier Lig'de şampiyon bugün belli oluyor: Manchester City mi, Arsenal mı?

Premier Lig'de şampiyon bugün belli oluyor

Son haftaya 88 puanla zirvede giren Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. 

86 puanlı Arsenal ise Everton'ı ağırlayacak. Maviler, maçını kazanması durumunda üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİKTE ARSENAL ŞAMPİYON

Mikel Arteta'nın ekibinin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Topçular, şampiyonluk için Manchester City'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Premier Lig'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. +1 üstünlüğü bulunan Arsenal, rakibinin berabere kalması durumunda şampiyon olacak.

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