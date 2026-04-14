Premier Lig'de tam 45 yıl sonra gelen zafer. Leeds, MANU'yu devirdi

14.04.2026 10:00

Premier Lig'de tam 45 yıl sonra gelen zafer. Leeds, MANU'yu devirdi
Reuters

Leeds United futbolcuları, maç sonunda galibiyeti böyle kutladı.

AA

Leeds United, Premier Lig'de konuk olduğu Manchester United'ı deplasmanda 45 yıl sonra yendi.

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, Manchester United'ı 2-1 yenerek 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi.

 

32. haftada oynanan karşılaşmada Leeds United, maçın 5. ve 29. dakikasında Noah Okafor'un golüyle 2-0 öne geçti.

 

Manchester United, 56. dakikada Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken 69. dakikada Casemiro ile farkı 1'e indirdi.

 

Karşılaşma, Leeds United'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

 

Bu sonuçla 15. sıradaki Leeds United, puanını 36 yaparken 3'üncü Manchester United, 55 puanda kaldı.

