Premier Lig'de milli maç arasına Liverpool lider girdi

Liverpool 7. haftanın açılış maçında Crystal Palace'ı 1-0 yendi.



Deplasmanda gelen galibiyette tek golü Diogo Jota 9. dakikada attı.

Arne Slot'un ekibi bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ve liderliğini korudu.



Manchester City lideri 1 puan geriden takip ediyor.



Guardiola'nın ekibi Fulham karşısında zorlansa da rakibini 3-2 yenmeyi başardı.



Galibiyet gollerini ikisi Kovacic'ten, diğeri Jeremy Doku'dan geldi.

Arsenal de geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-1 yenerek puanını 17'ye yükseltti.



Milli maç arasından sonra Premier Lig'de Liverpool - Chelsea, Wolverhampton-Manchester City ve Bournemouth-Arsenal karşılaşmaları oynanacak.