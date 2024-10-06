Premier Lig'de milli maç arasına Liverpool lider girdi
Premier Lig'de milli maç arasında Liverpool lider girdi. Manchester City ile Arsenal'in takibi de sürüyor.
Liverpool 7. haftanın açılış maçında Crystal Palace'ı 1-0 yendi.
Deplasmanda gelen galibiyette tek golü Diogo Jota 9. dakikada attı.
Arne Slot'un ekibi bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ve liderliğini korudu.
Manchester City lideri 1 puan geriden takip ediyor.
Guardiola'nın ekibi Fulham karşısında zorlansa da rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
Galibiyet gollerini ikisi Kovacic'ten, diğeri Jeremy Doku'dan geldi.
Arsenal de geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-1 yenerek puanını 17'ye yükseltti.
Milli maç arasından sonra Premier Lig'de Liverpool - Chelsea, Wolverhampton-Manchester City ve Bournemouth-Arsenal karşılaşmaları oynanacak.
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