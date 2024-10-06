NTV.COM.TR

Premier Lig'de milli maç arasına Liverpool lider girdi

Premier Lig'de milli maç arasında Liverpool lider girdi. Manchester City ile Arsenal'in takibi de sürüyor.

Premier Lig'de milli maç arasına Liverpool lider girdi

Liverpool 7. haftanın açılış maçında Crystal Palace'ı 1-0 yendi.

Deplasmanda gelen galibiyette tek golü Diogo Jota 9. dakikada attı.
Arne Slot'un ekibi bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ve liderliğini korudu.

Manchester City lideri 1 puan geriden takip ediyor.

Guardiola'nın ekibi Fulham karşısında zorlansa da rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Galibiyet gollerini ikisi Kovacic'ten, diğeri Jeremy Doku'dan geldi.
Arsenal de geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-1 yenerek puanını 17'ye yükseltti.

Milli maç arasından sonra Premier Lig'de Liverpool - Chelsea, Wolverhampton-Manchester City ve Bournemouth-Arsenal karşılaşmaları oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...