Premier Lig'den Manchester City'yi şok eden açıklama. "Suçlu"

Suçlamalar şöyle:

Manchester City sponsorlarının bir kısmıyla, ‘sahte’ ticari anlaşmalar düzenledi.

Böylece bu şirketler yalnızca ilgili sponsorluk ücretlerinin bir kısmını ödedi.

Kalan bölüm ise kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından finanse edildi.

Böylece kulübün gelirleri yapay olarak şişiriliyor ve mali kurallara uyuyor gibi görünürken maliyetler de 900 milyon sterlinden (1.2 milyar dolar) fazla azaltıldı.

Kulüp yanlış beyan içeren hesaplar sunarak mali durumunun gerçek halini denetçilerinden ve futbol düzenleyicilerinden gizledi.

City'yi araştıran bağımsız komisyon, ‘kulübün bu davranışıyla açıkça Premier Lig Kuralları’nı dolanmayı amaçladığı’ sonucuna vardı."

SİSTEMATİK BİR İHLAL VAR

Premier League CEO’su Richard Masters, "Komisyon, kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier Lig Kuralları’nı sistematik biçimde nasıl ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu disiplin davası ve bu karar, Premier Lig tarihindeki en önemli olaylardır." dedi.

Ayrıca komisyonun dört yıllık soruşturması sırasında kulübün Premier Lig’e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birçok kez ihlal ettiği de açıklandı.