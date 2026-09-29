Premier Lig'den Manchester City'yi şok eden açıklama. "Suçlu"
29.09.2026 22:39
Premier Lig'den yapılan açıklama sonrası özellikle Manchester City taraftarlarının tepkisi merak ediliyor.
Yapılan açıklama ile City'nin 9 sezon boyunca Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği ve usulsüzlüğün boyutunun 900 milyon sterlini aştığı belirtildi
İngiltere'de merakla beklenen açıklama geldi ve Manchester City, bağımsız komisyonun hazırladığı raporu inceleyen Premier Lig yönetimince suçlu bulundu.
Soruşturmada, kulübün gelirlerini yapay olarak şişirmek için 2009-2018 arası dokuz sezonluk bir dönem boyunca hazırlanmış sahte sözleşmeler ortaya çıkarıldı.
Manchester City CEO'su Ferran Soriano, Kulüpler Birliği toplantısında iddialar karşısında "Suçumuz yok" demekle yetindi.
Suçlamalar şöyle:
Manchester City sponsorlarının bir kısmıyla, ‘sahte’ ticari anlaşmalar düzenledi.
Böylece bu şirketler yalnızca ilgili sponsorluk ücretlerinin bir kısmını ödedi.
Kalan bölüm ise kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından finanse edildi.
Böylece kulübün gelirleri yapay olarak şişiriliyor ve mali kurallara uyuyor gibi görünürken maliyetler de 900 milyon sterlinden (1.2 milyar dolar) fazla azaltıldı.
Kulüp yanlış beyan içeren hesaplar sunarak mali durumunun gerçek halini denetçilerinden ve futbol düzenleyicilerinden gizledi.
City'yi araştıran bağımsız komisyon, ‘kulübün bu davranışıyla açıkça Premier Lig Kuralları’nı dolanmayı amaçladığı’ sonucuna vardı."
SİSTEMATİK BİR İHLAL VAR
Premier League CEO’su Richard Masters, "Komisyon, kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier Lig Kuralları’nı sistematik biçimde nasıl ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu disiplin davası ve bu karar, Premier Lig tarihindeki en önemli olaylardır." dedi.
Ayrıca komisyonun dört yıllık soruşturması sırasında kulübün Premier Lig’e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birçok kez ihlal ettiği de açıklandı.
City'nin şampiyonlukları elinden alınırsa 2012'de Roberto Mancini ile kazanılan kupa da tehlikeye girecek.
CİTY TEMYİZE GİDECEK
Suçlamaları kabul etmeyen Manchester City kanadı ise temyize gitme kararı aldı.
Kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalardan tamamen masumdur ve bu davayla ilgili olarak kendi pozisyonunu destekleyen, çürütülemez nitelikte çok kapsamlı bir kanıt bütünlüğü mevcuttur.
Manchester City, bu kararın hukuk, prensip ve maddi gerçekler açısından açık ve ciddi hatalar barındırdığı ve güvenilmez olduğu gerekçesiyle, önündeki tüm temyiz yollarını sonuna kadar takip edecektir." ifadelerini kullandı.
Kulübün resmi itirazda bulunmak için 2 Ekim tarihine kadar süresi bulunuyor.