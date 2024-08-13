Premier Lig'den VAR kaydı kararı

İngiltere Premier Lig, X/Twitter platformu üzerinden açılan "Premier Lig Maç Merkezi" isimli sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir duyuru yayınladı.

Bu duyuruda yer alan bilgilere göre, Premier Lig'de oynanan mücadelelerde hakem ve VAR kayıtlarının stadyumla eşzamanlı olarak X'te yayınlanacağı kaydedildi.

Premier Lig'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Premier Lig Maç Merkezi X hesabına hoş geldiniz. Bu sayfa, doğrudan VAR Merkezinden gelen bilgiler de dahil olmak üzere canlı güncellemeler sağlayacaktır.

Hakemlik ve VAR ile ilgili açıklamalar da dahil olmak üzere tüm maçlarla ilgili operasyonel konularda neredeyse canlı güncellemeler yayınlayacağız.

Hakemlik ve VAR açıklamaları, VAR Merkezi ve Premier Lig Maç Merkezinden alınan gerçek bilgilere dayanacaktır.

Gerektiğinde, PGMOL uzmanlarından Oyun Kuralları ve VAR süreci hakkında ek bilgi alınacaktır.

Bu hesap, Premier Lig'de VAR ve hakemlik konusunda şeffaflığı artırmak amacıyla tüm taraftarların takibine açıktır."