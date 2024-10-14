Premier Lig'in eski futbolcusu bir kadına tecavüz ettiği şüphesiyle tutuklandı

Eski bir Premier Lig ve milli futbolcu, Londra'daki lüks bir otelde genç bir kadına tecavüz ettiği şüphesiyle tutuklandı.

Polis 24 yaşındaki oyuncuyu, mağdurun resepsiyon görevlilerini alarma geçirmesinin ardından Westminster, Whitehall Place'deki Corinthia Hotel'de gözaltına aldı.

The Sun gazetesinin haberine göre, oyuncu denizaşırı bir ülkede doğdu ancak birçok İngiliz kulübünün yanı sıra genç ve üst düzey seviyelerde kendi ülkesi için oynadı.



İddiaya göre, genç bir kadın Çarşamba sabahı oyuncuyla Londra'nın merkezindeki bir barda buluştuktan sonra beş yıldızlı otelin resepsiyonunu alarma geçirdi.

Şüpheli daha sonra o sabah saat 10'da tecavüz iddiasıyla tutuklandı ve Charing Cross polis karakoluna götürüldü.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

İsmi açıklanmayan futbolcu Aralık ayı ortasındaki bir tarihe kadar kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, tecavüz iddialarını reddeden futbolcunun odasında adli tıp incelemesi yaptı.

Kamera kayıtlarını da inceleyen polis, "24 yaşında bir erkek, tecavüz iddiası üzerine 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.53'te Whitehall Place'te tutuklanmıştır. Aralık ayı ortasındaki bir tarihe kadar kefaletle serbest bırakılmıştır. Mağdur kadın özel eğitimli memurlar tarafından desteklenmektedir. Soruşturma devam etmekte olup, incelemeler sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.