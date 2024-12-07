Premier Lig'in yıldızı Antonio'nun trafik kazası geçirdi: Onun için dua ediyoruz!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Jamaikalı futbolcusu Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

"ANTONIO VE YAKINLARI İÇİN DUA EDİYORUZ"



İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini doğruluyoruz. Kulüpteki herkes, bu zor zamanda Michail Antonio ve yakınları için dua ediyor. Kulüp olarak gelişmelerle ilgili açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.