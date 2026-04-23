Prens William'dan Galatasaray sözleri. "Az önce tanıştım"

İngiliz tahtının varisi Prens William , Galler'de Real Madrid taraftarıyla bir araya geldi.



Prens William, bölgede karşılaştığı Madridlilerle sohbet ederken, kısa süre önce de Galatasaraylı bir taraftarla tanıştığını dile getirdi.

“GALATASARAYLI BİR TARAFTARLA TANIŞTIM”

Şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getiren William, ''Az önce de şurada Galatasaraylı bir taraftarla tanıştım. Burası nasıl Galler?'' ifadelerini kullandı.

Prens’in esprili yorumu gülüşmelere neden olurken, sosyal medyada da paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde viral oldu.