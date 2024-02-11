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Prip'in golü Konyaspor'a galibiyeti getirdi

Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği Süper Lig maçından 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Prip'in golü Konyaspor'a galibiyeti getirdi

Trendyol 'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Yeşil-beyazlılar 38. dakikada Louka Prip'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Konyaspor, puanını 25'e çıkararak 19. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü ise 29 puanla 11. sırada yer aldı.

7 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

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