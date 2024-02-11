Prip'in golü Konyaspor'a galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Yeşil-beyazlılar 38. dakikada Louka Prip'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Konyaspor, puanını 25'e çıkararak 19. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü ise 29 puanla 11. sırada yer aldı.
7 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
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