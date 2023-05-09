Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu TFF başkanlığına aday oldu

PROF. DR. SEBAHATTİN DEVECİOĞLU KİMDİR?



Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, 19 Mayıs 1968'de Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamlayan Devecioğlu, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun oldu.



Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Devecioğlu, lisans, yüksek lisans, doktora programlarında, spor yönetimi, spor ekonomisi, spor kulüpleri yönetimi, uluslararası spor yönetimi, spor sponsorluğu, sporda kariyer yönetimi ve girişimcilik derslerini vermektedir.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de daha önce yaptığı açıklamada, yeniden aday olacağını açıklamıştı.