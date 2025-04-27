Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon Aliağa Futbol oldu

Geçen sezon olduğu gibi bu seneyi de namağlup kapatarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol, profesyonel liglerde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan 11. ekip oldu.



Bu yıl 3. Grup'ta 29 hafta boyunca hiç lider olamayan Aliağa Futbol, son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un Pazarspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



İzmir ekibi, 19. haftada lider 52 Orduspor FK'nin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sezon sonunda 2. Lig vizesi aldı.



Aliağa Futbol, 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezonu yine namağlup tamamlamasına rağmen ligde 2. sırada kaldı ve play-off'ta bir üst lige çıkamadı.



PROFESYONEL LİGLERDE 11. NAMAĞLUP ŞAMPİYON



Yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaşan 11. takım olan Aliağa Futbol'dan önce Süper Lig'de Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 haftalık periyodu namağlup tamamlamıştı.



1983-1984 sezonunda Malatyaspor, 1. Lig'de 30 haftayı, 2020-2021'de Manisa FK de 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 müsabakayı namağlup bitirmişti.

3. Lig'de 1972-1973'te Erzurumspor, 1984-1985'te Düzce Kervan Doğanspor ile Erzincanspor, 1985-1986'da Çarşambaspor ile Kuşadasıspor, 1989-1990'da Yalovaspor, 1990-1991'de Tarsus İdmanyurdu, yenilgisiz şampiyonluk yaşadı.