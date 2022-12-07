Profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk gençlere taş çıkardı: 41 yaşında 3 gol

Spor Toto 1’inci Lig’de son olarak evinde seyircisiz maçta Dyorex Boluspor’u 5-1 yenerek çıkışını sürdüren Altay’ın kaptanı İbrahim Öztürk, kariyerinin başında vitrine çıktığı kulübüne 2017 yılında dönerek son 6 sezondur yine siyah-beyazlı formayı terleten ve ilerlemiş yaşına rağmen bu sezon da farkını ortaya koydu.



Liglerin gol atan en yaşlı oyuncusu unvanını alan kaptan Öztürk, takımın yine bankosu olup son Boluspor karşılaşmasında da hem savunmada, hem de hücumda göz doldurdu.



41 YAŞINDA 3 GOL



Olaylı geçen Göztepe derbisinde kaleci Ozan Evrim’e saldıran taraftara yaptığı müdahale ile olası bir ağır yaralanmayı engelleyen İbrahim, Boluspor müsabakasında takımının 3’üncü golüne de imza atarak galibiyette rol oynadı.

Öztürk, bu sezon 1’inci Lig’de tamamı ilk 11'de 16 maça çıkıp 1337 dakika sahada kaldı. Kaptan İbrahim, savunmada görev yapmasına rağmen 16 karşılaşmada 3 kez de fileleri sarsarak hücuma büyük destek verdi.

