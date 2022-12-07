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Profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk gençlere taş çıkardı: 41 yaşında 3 gol

Altay’ın 42 yaşına merdiven dayayan kaptanı İbrahim Öztürk, performansıyla adeta gençlere taş çıkardı. Altay'ın transfer yasağı yüzünden bu yıl antrenörlükten 3 sene sonra sahalara dönen 15 Mayıs 1981 doğumlu takım arkadaşı Murat Uluç'la birlikte profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan 27 Haziran 1981 doğumlu Öztürk, performansıyla büyük alkış aldı.

Profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk gençlere taş çıkardı: 41 yaşında 3 gol

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Spor Toto 1’inci Lig’de son olarak evinde seyircisiz maçta Dyorex Boluspor’u 5-1 yenerek çıkışını sürdüren Altay’ın kaptanı İbrahim Öztürk, kariyerinin başında vitrine çıktığı kulübüne 2017 yılında dönerek son 6 sezondur yine siyah-beyazlı formayı terleten ve ilerlemiş yaşına rağmen  bu sezon da farkını ortaya koydu. 

Liglerin gol atan en yaşlı oyuncusu unvanını alan kaptan Öztürk, takımın yine bankosu olup son Boluspor karşılaşmasında da hem savunmada, hem de hücumda göz doldurdu.

41 YAŞINDA 3 GOL

Olaylı geçen Göztepe derbisinde kaleci Ozan Evrim’e saldıran taraftara yaptığı müdahale ile olası bir ağır yaralanmayı engelleyen İbrahim, Boluspor müsabakasında takımının 3’üncü golüne de imza atarak galibiyette rol oynadı.

Öztürk, bu sezon 1’inci Lig’de tamamı ilk 11'de 16 maça çıkıp 1337 dakika sahada kaldı. Kaptan İbrahim, savunmada görev yapmasına rağmen 16 karşılaşmada 3 kez de fileleri sarsarak hücuma büyük destek verdi.

Profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk gençlere taş çıkardı: 41 yaşında 3 gol - 1

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