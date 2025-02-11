Przemyslaw Adam Frankowski resmen Galatasaray'da: Maliyeti belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp Polonyalı futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'yi kadrosuan kattı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 900 bin euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7 milyon Euro'dur.



Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve 2025-2026 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro ve 2027-2028 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro ödenecektir."

POLONYALI FUTBOLCU İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi.



Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbolcunun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.