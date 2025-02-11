Przemyslaw Frankowski kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Przemyslaw Frankowski, milli takımıyla 47 karşılaşmada görev aldı. Przemyslaw Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu oldu. Futbolseverler ise Przemyslaw Frankowski hakkında araştırmalara başladı. İşte, Przemyslaw Frankowski hakkında bilgiler...



PRZEMYSŁAW FRANKOWSKİ KİMDİR?



Przemysław Frankowski, 12 Nisan 1995'te Polonya'da doğdu. Futbola Polonya’nın Lechia Gdańsk altyapısında başladı ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Daha sonra Jagiellonia Białystok takımına transfer olarak burada başarılı performanslar sergiledi.



2019 yılında ABD’nin Chicago Fire takımına transfer oldu ve burada MLS’te forma giydi. 2021 yılında Avrupa’ya dönerek Fransa Ligue 1 ekibi Lens'e transfer oldu.



Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski, bu sezon 21 maçta görev aldı.



Polonyalı oyuncu, sezon başından beri takımıyla 18 Ligue 1, 2 UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve 1 Fransa Kupası maçına çıktı.



Frankowski, 21 karşılaşmada 5 gol kaydetti.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Sarı-kırmızılıların yeni transferi Przemyslaw Frankowski, ülkesi Polonya'nın milli takımında 47 karşılaşmada görev aldı.



İlk milli maçına 23 Mart 2018 tarihinde Nijerya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Frankowski, Polonya Milli Takımı ile toplam 47 maçta 3 gol kaydetti.