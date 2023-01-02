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PSG 2023'e yenilgiyle başladı

Fransa Ligue 1'de PSG ilk yenilgisini Lens deplasmanında aldı. Ligde ikinci sırada yer alan Lens, lider PSG karşısında 3-1 kazanarak farkı 4 puana indirdi.

PSG 2023'e yenilgiyle başladı

Birinci Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i () 3-1 yendi.

Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

PSG 2023'e yenilgiyle başladı - 1

Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.

Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

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