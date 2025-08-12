NTV.COM.TR

PSG, 5 yıllık imzayı açıkladı: Illia Zabarnyi

Paris Saint-Germain, genç futbolcu Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız Ligue 1 ekiplerinden , Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi'yi etmekten mutluluk duyuyor. 6 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulübün Ukraynalı ilk oyuncusu olacak." denildi.

Zabarnyi, İngiliz ekibi ile geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıktı.

