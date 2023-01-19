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PSG-Al Nassr ile Al Hilal karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Messi ve Ronaldo yıllar sonra karşı karşıya

PSG bugün Suudi Arabistan'da Al Nassr ve Al Hilal oyuncularından oluşan karma takımla dostluk maçına çıkacak. Yıldız oyuncular Messi ve Ronaldo bu akşam PSG'nin Al Hilal ve Al Nassr takımlarından oluşan karma takımıyla yapacağı maçta yıllar sonra karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Al Nassr ve Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek?

PSG-Al Nassr ile Al Hilal karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Messi ve Ronaldo yıllar sonra karşı karşıya

, Al Hilal ve Al Nassr takımlarından oluşan karmasıyla dostluk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir karara imza atarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Ronaldo, dostluk maçında PSG'nin yıldız oyuncusu Messi ile yeniden mücadele edecek. PSG-Al Nassr ve Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek?

MESSİ VE RONALDO YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan yıldızları arasından oynanacak hazırlık maçı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi tekrar bir araya getirecek.

Messi ve Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak.

PSG-AL HİLAL VE AL NASSR KARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle bir dostluk maçı yapacağını duyurdu. 

Messi ve Ronaldo’yu buluşturan mücadele, Perşembe saat 20:00’de beIN SPORTS 4’te ekranlara gelecek.

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