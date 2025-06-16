NTV.COM.TR

PSG, Atletico'yu 4 golle geçti

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

PSG, Atletico'yu 4 golle geçti

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (), 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 4 gollü galibiyetle başladı.

ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında PSG, Atletico Madrid ile karşılaştı.

PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Lee Kang-in'in penaltıdan bulduğu gollerle 4-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

Atletico Madrid'de Clement Lenglet, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Grubun diğer maçı, bugün TSİ 05.00'te Brezilya'nın Botafogo takımı ile ABD ekibi Seattle Sounders arasında oynanacak.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • 2025 Fıfa Kulüpler Dünya Kupası
  • Psg
  • Atletico Madrid
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...