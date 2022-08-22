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PSG gol oldu yağdı: Mbappe'den hat-trick

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde, PSG, Lille'i 7-1 yendi. Maçta hat-trick yapan Mbappe, ilk golünü 7. saniyede attı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 22.08.2022 - 00:25

PSG gol oldu yağdı: Mbappe'den hat-trick

ransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lille'i 7-1 yendi.

Ligue 1'in 3. haftasında PSG'ye Lille karşısında galibiyeti getiren goller 1, 66 ve 87. dakikalarda , 43 ve 52. dakikalarda , 27. dakikada Lionel ve 39. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.

Mbappe, hat-trick yaparken maçtaki ilk golünü 7. saniyede attı.

Lille'in tek golü ise 54. dakikada, Jonathan Bamba'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikaya görev aldı.

Bu sonuçla üçte üç yapan PSG, 9 puana ulaştı. Lille ise 4 puanda kaldı.

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