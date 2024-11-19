PSG iddiaları yalanladı: Lamine Yamal için 250 milyon euroluk dev teklif!

Barcelona Başkanı Laporta'nın yardımcısı Enric Masip, EURO 2024 öncesi PSG'nin Lamine Yamal için 250 milyon euroluk bir teklif yaptığını iddia etmişti.

L'Equipe'in haberine göre, PSG'nin bu iddiaları kesin bir dille yalanladığı ve geçtiğimiz yaz başkent ekibinin böyle bir teklif yapmaya gücünün yetmeyeceği kaydedildi.

Barcelona formasıyla 67 resmi maça çıkan İspanyol yıldız, bu mücadelelerde 13 gol atıp, 17 asistlik katkı verdi.