PSG - İnter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen PSG ve Inter Miami karşı karşıya gelecek. Lionel Messi’nin formasını giydiği ekip son karşılaşmasında Palmeiras karşısında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. PSG - İnter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve mücadeleye ilişkin detaylar…



PSG - İNTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN?



FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda PSG ve İnter Miami karşı karşıya gelecek. 29 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



