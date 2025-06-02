PSG kupayı Macron'a götürdü

Avrupa'nın en büyüğü Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint German futbol takımı Fransa'ya döndü. Kırmızı maviler önce Elysee Sarayı'na ardından maçlarını oynadığı sahaya Parc des Princes'e gitti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris takımını Elysee Sarayı'nda kabul etti. Kupa, Paris Saint German takımının kaptanlarının elinde salona getirildi.

Macron yaptığı konuşmada şampiyon takımı tebrik etti. Ardından şampiyonlar Başkent Paris sokaklarında çift katlı otobüsle tur attı.

Futbolcular ve teknik heyet teker teker orta noktada kurulan platforma çağrıldı. Şampiyonlar Ligi Kupası bir kez daha Paris Saint German'li yıldızların ellerinde yükseldi. Bu görüntülere havai fişek gösterisi de eşlik etti.