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PSG kupayı Macron'a götürdü

Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Paris Saint-Germain, Avrupa futbolunun en prestijli kupasını büyük bir coşkuyla kutladı. Takım kupayı Elysee Sarayı'na çıkardı.

PSG kupayı Macron'a götürdü

Avrupa'nın en büyüğü Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Saint German futbol takımı Fransa'ya döndü. Kırmızı maviler önce Elysee Sarayı'na ardından maçlarını oynadığı sahaya Parc des Princes'e gitti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris takımını Elysee Sarayı'nda kabul etti. Kupa, Paris Saint German takımının kaptanlarının elinde salona getirildi.

Macron yaptığı konuşmada şampiyon takımı tebrik etti. Ardından şampiyonlar Başkent Paris sokaklarında çift katlı otobüsle tur attı.

Futbolcular ve teknik heyet teker teker orta noktada kurulan platforma çağrıldı. Şampiyonlar Ligi Kupası bir kez daha Paris Saint German'li yıldızların ellerinde yükseldi. Bu görüntülere havai fişek gösterisi de eşlik etti.

PSG kupayı Macron'a götürdü - 1
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