PSG, Kvaradonna'nın yerini Leverkusen'in yıldızı ile doldurmak istiyor

Ligue 1'de liderliği Olympique Lyon'dan alan Paris Saint-Germain gözünü ara transfere çevirdi. İki hafta önce dizinden sakatlanan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Gürcü yıldızı Kvicha Kvaratskhelia'nın yerine alternatif arayan Fransız ekibi listenin başına Bayer Leverkusen 'in Cezayirli 10 numarası İbrahim Maza'yı koydu,

Sky Sports'un haberine göre 24 yaşındaki İbrahim Maza için Leverkusen tekliflere kapalı. Hatta Alman kulübü Maza'nın Haziran 2030'a kadar olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Maza, Leverkusen formasıyla bugüne kadar çıktığı 54 maçta sekiz gol ve on asist kaydetti.

PSG 'nin mevcut kadrosunda ise Kvaradonna'nın yerini doldurmak için en büyük aday Belçikalı Mika Godts . Yaz transferinde Ajax'tan 45 milyon euro karşılığında transfer edilen Godts, son Lyon maçında ikinci yarı oyuna girip PSG'nin 2. golünü atmıştı.