PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan PSG - Nice maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde PSG - Nice karşı karşıya geliyor. Nice zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
PSG - NİCE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında PSG - Nice kozlarını paylaşıyor. Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.