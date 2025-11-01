PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde PSG - Nice karşı karşıya geliyor. Nice zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



PSG - NİCE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında PSG - Nice kozlarını paylaşıyor. Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

