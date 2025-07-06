PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dev mücadele için geri sayım başladı. Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etmeyi başaran eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso yönetiminde ilk finaline yükselmek istiyor. Paris Saint Germain ise Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı Kulüpler Kupası'nda da sürdüryor. Real Madrid'de gözler özelllikle son haftalarda vites yükselten Arda Güler'de olacak. Milli yıldız, yaptığı iki asistle Dortmund karşısında takımının yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı final mücadelesinde PSG ve Real Madrid eşleşti.

Dev mücadele 9 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

FRANSIZ EKİBİ MÜNİH'i DEVİRDİ

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG, Bayern Münih'i 2-0 yendi. Real Madrid ise Borussia Dortmund karşısında 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

PSG - Real Madrid eşleşmesinin kazananı Fluminense - Chelsea eşleşmesinin galibiyle finalde oynayacak.