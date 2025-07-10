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PSG, Real Madrid'i farklı geçerek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fransız ekibi finalde Chelsea ile karşılaşacak.

PSG, Real Madrid'i farklı geçerek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İspanyol devi , MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

PSG sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselirken, golleri 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı.

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

PSG, Real Madrid'i farklı geçerek finale yükseldi - 1

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

PSG, Real Madrid'i farklı geçerek finale yükseldi - 2 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. 

MODRİC VEDA ETTİ

Hırvat futbolcu Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla birlikte 13 yıllık kariyerini sonlandırdı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Modric, 65. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

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