NTV.COM.TR

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique bisiklet kazası geçirdi

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiğini kırdı.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique bisiklet kazası geçirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği kazasının ardından Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ​​ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır." denildi.

PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...