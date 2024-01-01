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PSG'de gençleşme dönemi: 20 yaşındaki Beraldo'yla sözleşme

Paris Saint-Germain, Sao Paulo'da forma giyen 20 yaşındaki Lucas Beraldo'yu renklerine bağladı. Fransız devi transfer politikasıni değiştirdiğinin sinyallerini verdi.

PSG'de gençleşme dönemi: 20 yaşındaki Beraldo'yla sözleşme

Transfer politikasını değiştiren , 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

Paris Saint Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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