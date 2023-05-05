PSG’de kadro dışı kalan Messi, özür videosu yayınladı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.



Kulüp yönetiminin izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve bu nedenle kadro dışı bırakılan Messi, paylaşımında takım arkadaşlarından özür diledi.



Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Messi'nin özrü sonrası PSG yönetiminin kararında bir değişiklik olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

YENİLGİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Taraftarı önünde 10 kişi kalıp Lorient’e yenilen PSG’de pazartesi izni iptal edildi. Ancak Messi, daha önce anlaştığı bir dizi reklam çekimini gerçekleştirmek üzere Arabistan’a gitti ve pazartesi günü Paris’e geri dönmedi.



Salı günü ise Fransız medyasında PSG’nin Messi’yi cezalandıracağına dair haberler çıkmıştı.

AYRILIK YAKIN

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.



Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.