PSG'den Al-Hilal'e yeşil ışık: Neymar için karar verildi

Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın PSG'den ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'in Neymar için Paris Saint-Germain'in kapısını çaldığı ifade edildi.



Fabrizio Romano'ya göre, Al-Hilal'in büyük bir teklif yaptığı ve başkent ekibinin bu teklifi kabul ettiği belirtildi.



Öte yandan Brezilyalı yıldızın henüz bu transferi onaylamadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



Henüz teklif edilen rakam bilinmese de Neymar'ın gelecek sezon PSG'de yer alması beklenmiyor.

2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar, Fransız ekibiyle çıktığı 173 maçta 118 gol atıp 77 asist kaydetti.