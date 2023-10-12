PSG'den ayrıldı Katar'a gitti: Christophe Galtier Al-Duhail'de

Hernan Crespo ile yollarını ayıran Katar'ın Al-Duhail takımı yeni teknik direktörünü açıkladı.



PSG ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Christophe Galtier, Al-Duhail'de teknik direktörlük görevine getirildi.



Katar kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Arjantinli teknik direktör Hernan Crespo'nun yerine takımın teknik yönetimini devralmak üzere Fransız Başantrenör Christophe Galtier ile sözleşme prosedürlerini tamamladı." denildi.



1966 doğumlu Galtier, Saint-Etienne ile Fransa Lig Kupası şampiyonluğunu (2012-2013), Lille ve PSG ile Fransa Ligi şampiyonluğunu (2020-2021, 2022-2023) ve yine PSG ile Fransa Süper Kupası şampiyonluğunu (2022-2023) yaşamıştı.

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