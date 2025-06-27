PSG'den Fenerbahçe'ye çifte müjde: Skrinar'ın yanında Marco Asensio!

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci srıada tamamlayan Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.



Yeni futbol yapılanması doğrultusunda Mario Branco yerine Devin Özek'i futbol direktörlüğü görevine getiren Fenerbahçe'nin gündeminde dikkat çeken isimler yer alıyor. PSG'DEN MÜJDE



Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Al-Nassr'dan Jhon Duran'ın transferlerinde sona yaklaşan sarı - lacivertlilerin radarında PSG'den üç ismin yer aldığı öne sürülmüştü.



Gonçalo Ramos, Kang-in Lee ve Marco Asensio için nabız yoklayan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonundan müjdeli haber geldi.

AllezParis'in haberine göre PSG Teknik Direktörü Marco Asensio ve Randal Kolo Muani'yi kadroda düşünmüyor.



Haberin devamında iki futbolcunun da PSG'de geleceğinin olmadığı ve menajerlerine bilgi verildiği kaydedildi.



Ayrıca İspanyol teknik adamın, c ve Kang-In Lee'nin de ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.

Öte yandan Marco Asensio'nun menajerinin, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdiği ve pazarlık masasına oturmaya hazır olduklarını ilettiği aktarıldı.



Fenerbahçe'nin de gelen öneriyi değerlendirmeye aldığı vurgulandı.

ASTON VILLA PERFORMANSI Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Asensio, 21 maçta 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. İspanyol yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

MILAN SKRINIAR DA YOLDA Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar için PSG cephesiyle anlaşmaya varan sarı - lacivertli kurmaylar, sözleşme konusunda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu. Fenerbahçe, Slovak stoper ile sözleşme konusunda da anlaşma sağladı. Son prosedürlerin ardından sarı - lacivertlilerin deneyimli savunmacıyı resmen açıklaması bekleniyor.