PSG'li kaleci Sergio Rico komadan çıktı

Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece attan düşerek başını yere vurmuş ve ağır yaralanmıştı.
Helikopterle hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.
28 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tutulan Sergio Rico komadan çıktı.
TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ
Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesinde kalan eşinin bilincinin yerine geldiğini duyurdu.
İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyon.'' açıklamasını yaptı.
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