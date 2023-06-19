PSG'li kaleci Sergio Rico komadan çıktı

TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ

Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesinde kalan eşinin bilincinin yerine geldiğini duyurdu.



İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyon.'' açıklamasını yaptı.