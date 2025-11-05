PSG'nin başı sakatlıklarla dertte: "Bu durumu daha iyi yönetmeliyim"

"FUTBOLDA ŞANSSIZLIKLAR VAR"

Takımın tamamıyla çalışma fırsatı bulamadığını söyleyen Enrique, "Tüm takımın sağlıklı olduğu bir maçımızı hatırlamıyorum. Bu yıl bizim açımızdan farklı bir sezon. Sakinim, oyuncularım dönecek ve kendi seviyelerine ulaşacaklar. Dembele'nin bugün yaşadığı sakatlık önceki sakatlığıyla ilişkili değil. Yani sakatlığı nüksetmedi. Hakimi'nin durumu da futbolun içinde olan bir şey. Talihsizlik ama bazen kötü şanslar sizi bulur. Sakat oyuncularımız geri döndüklerinde de %100'lerinde olmayacaklar. Bunu daha iyi yönetmeliyim. Uzun bir sezon ve bu zorluğu aşacağız. Rahatım, çünkü kendi seviyemize yeniden ulaşacağız" ifadelerini kullandı.