PSG'nin başı sakatlıklarla dertte: "Bu durumu daha iyi yönetmeliyim"
05.11.2025 16:14
Reuters
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, 2-1'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Paris Saint-Germain, evinde Bayern Münih'i ağırladı.
Çekişmeli giden maçta kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu. Alman devinin gollerini Luis Diaz atarken, Fransız temsilcisinin tek golünü Joao Neves attı.
PSG'nin yıldız oyuncuları Ousmane Dembele ve Achraf Hakimi, karşılaşma sırasında sakatlandı ve ikili oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Mağlubiyetin ardından basın mensuplarına konuşan Luis Enrique, yıldızlarının sakatlık durumları hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.
Bayern Münih'in gollerini atan Luiz Dias, karşılaşmanın 45+7. dakikasında kırmızı kart gördü.
"FUTBOLDA ŞANSSIZLIKLAR VAR"
Takımın tamamıyla çalışma fırsatı bulamadığını söyleyen Enrique, "Tüm takımın sağlıklı olduğu bir maçımızı hatırlamıyorum. Bu yıl bizim açımızdan farklı bir sezon. Sakinim, oyuncularım dönecek ve kendi seviyelerine ulaşacaklar. Dembele'nin bugün yaşadığı sakatlık önceki sakatlığıyla ilişkili değil. Yani sakatlığı nüksetmedi. Hakimi'nin durumu da futbolun içinde olan bir şey. Talihsizlik ama bazen kötü şanslar sizi bulur. Sakat oyuncularımız geri döndüklerinde de %100'lerinde olmayacaklar. Bunu daha iyi yönetmeliyim. Uzun bir sezon ve bu zorluğu aşacağız. Rahatım, çünkü kendi seviyemize yeniden ulaşacağız" ifadelerini kullandı.