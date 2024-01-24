PSG'nin eski oyuncusu için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Adana Demirspor'da Paris Saint-Germian'den kiralanan Edouard Michut'un opisyonu kullanıldı ve 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

L'Equipe'in haberine göre, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna katmak için çalıştığı belirtilirken, Galatasaray'ın da ön görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

YÜZDE 20 PAY ALACAK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Paris Saint-Germain'in bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı kaydedildi.

Bu sezon Adana Demirspor ile 11 resmi maça çıkan Edouard Michut, bu mücadelelerde 1 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.